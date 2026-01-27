Yıkım sırasında Türk bayrağı hassasiyeti - Son Dakika
Yerel

Yıkım sırasında Türk bayrağı hassasiyeti

Yıkım sırasında Türk bayrağı hassasiyeti
27.01.2026 12:58  Güncelleme: 13:05
Bolu'da metruk bir binanın kontrollü yıkımı sırasında zabıta personelinin Türk bayrağını kurtarmak için çalışmayı durdurması büyük takdir topladı. Semerkant Mahallesi'ndeki binada kısmi çökme meydana geldi ve yıkım sırasında bayrağın kurtarılması dikkat çekti.

Semerkant Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada geçen hafta henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Kopan beton bloklar ve ahşap parçalar, binanın önünde park halinde bulunan Hüseyin Çakmak'a ait otomobilde hasara yol açtı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından risk oluşturan bina için yıkım kararı alındı.

Kepçenin üzerine çıkıp bayrağı aldı

Bolu Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında, bina içerisinde asılı Türk bayrağı zabıta personelinin dikkatini çekti. Yıkım çalışmasını durduran Bolu Belediyesi zabıta personeli, iş makinesinin kepçesine çıkarak bayrağı bulunduğu yerden aldı. Personelin Türk bayrağına gösterdiği hassasiyet, çevredekiler tarafından takdirle karşılandı. - BOLU

Yerel

SON DAKİKA: Yıkım sırasında Türk bayrağı hassasiyeti
