Bolu\'dan Yangın Ekiplerine Destek

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Özçelik çifti, bölgedeki orman yangınıyla mücadele eden ekiplere kendi hazırladıkları yiyecekleri ulaştırdı.

İlçeye bağlı Göncek köyü civarındaki tarlada dün başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yangın nedeniyle alevlerle mücadele eden ekiplere yardımda bulunmak isteyen Ramazan Özçelik ve Fatma Özçelik çifti ise orman yangınında görev alan ekipler için örnek olacak bir fedakarlık gösterdi. Özçelik çifti, evlerinde kendi elleriyle pilav, poğaça ve börek gibi yiyecekler hazırlayıp arabalarının arkasına koyarak yangın bölgesine götürdü.

"Bir faydamız olsun dedik"

Ekiplere elleriyle yemek dağıtan Ramazan Özçelik, "Yangına elimizden bir şey gelmiyordu. Bir faydamız olsun dedik. Bizde çalışanlara yemek dağıtıyoruz" dedi.

Fatma Özçelik ise Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmaları sırasında bir kadının yaptığı yardımdan esinlendiğini ifade ederek, "Oradan aklıma geldi. Çalışanlar yemek ve içeceklerle serinlesin dedik" ifadelerini kullandı. - BOLU