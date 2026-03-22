Bolu Geçişinde Dönüş Trafiği Yoğun

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tatilciler, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatili bugün sona eriyor. Tatilin bitişi sebebiyle TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tatilciler yoğunluklarını artırmaya başladı. Dönüş trafiğinin yoğun ve akıcı olduğu Bolu geçişinde ulaşım kolay sağlanıyor. Zaman zaman sağanak ve sisin etkili olduğu güzergahta sürücükler dikkatli seyrediyor. Tatilcilerin dönüş yolculuğunun gün boyu devam etmesi bekleniyor. - BOLU