Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde ORKUT ekibine depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde ORKUT ekibine depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü\'nde ORKUT ekibine depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan orman kurtarma timi (ORKUT) ekiplerine, AFAD tarafından 'depremde arama ve kurtarma' konulu teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde, afetlerden korunma tedbirleri, afet anında doğru davranışlar ve afet sonrası planlamalar detaylı şekilde ele alındı. Eğitim sonunda başarılı olanlara sertifikaları verildi.

27.05.2024 12:44
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan orman kurtarma timi (ORKUT) ekiplerine, "depremde arama ve kurtarma" konulu teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Muhtemel afetlere müdahale için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz aylarda orman kurtarma timi (ORKUT) oluşturuldu. ORKUT üyelerine AFAD ekipleri tarafından "depremde arama ve kurtarma" eğitimi verildi. 54 kişilik ORKUT ekibi, uygulamalı olarak eğitim aldı. Afetlerden korunmak ve afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla verilen eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı şekilde ele alındı. Eğitimin uygulamalı bölümünde arazide tatbikat yapılırken, hatalı ve doğru davranışlar aktarıldı. Eğitim sonunda yapılan sınavın ardından başarılı olanlara sertifikaları verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

AFAD, Bolu, Çevre, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde ORKUT ekibine depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde ORKUT ekibine depremde arama ve kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika
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