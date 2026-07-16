Bolu Valisi şehit polis ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Bolu Valisi şehit polis ailesini ziyaret etti

Bolu Valisi şehit polis ailesini ziyaret etti
16.07.2026 16:47
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Bolu'da Vali Abdulaziz Aydın ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Ozan Özen'in ailesini ziyaret etti.

Bolu'da Vali Abdulaziz Aydın ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Ozan Özen'in ailesini ziyaret etti.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru Ozan Özen'in ailesini ziyaret etti. Ziyarete Vali Aydın'ın yanı sıra Bolu 2'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Emrullah Öztürk, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin katıldı. Şehit Ozan Özen'in anne ve babasıyla bir araya gelen heyet, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu belirtti. Ziyarette şehit Özen rahmet ve minnetle anılırken, ailesine sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi. Şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğu vurgulandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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