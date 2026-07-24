Bolvadin’de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı etkinliği

Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynaci, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar ve Bolvadin'de görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Düzenlenen programda basın mensuplarının bayramını kutlayan Başkan Aynaci, medyanın kamuoyunu bilgilendirmedeki önemli rolüne dikkat çekti. Medyanın tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışının önemini vurgulayan Aynaci, Bolvadin için şeffaf ve ortak akıl anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Program, gazetecilerin talep ve değerlendirmelerinin dinlenmesi ve günün anısına hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.