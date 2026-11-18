Bolvadin'de 5, 6 ve 7'nci sınıflara hafta sonu iki kazanım sınavı yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine eğitim öğretim yılı içinde iki kez Kazanım Değerlendirme Sınavı yapılacak. Birinci ve ikinci dönemde, hafta sonları yapılması planlanan sınavlarla öğrencilerin öğrenme eksiklikleri belirlenip akademik gelişimleri takip edilecek.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 5, 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine yönelik eğitim öğretim yılı içerisinde iki kez Kazanım Değerlendirme Sınavı yapılacak.
Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan'ın destekleriyle hayata geçirilmesi planlanan uygulama kapsamında, sınavların biri birinci, diğeri ikinci dönemde gerçekleştirilecek. Sınavların hazırlık ve uygulama sürecini belirlemek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile ilçedeki ortaokul müdürleri katıldı.
Hafta sonları yapılması planlanan sınavların soruları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün platformundan seçilecek.
Uygulamayla öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi, akademik gelişimlerinin takip edilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda destekleyici eğitim çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor.
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