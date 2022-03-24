Bolvadin'de huzuru ve asayiş için bir araya gelindi - Son Dakika
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Bolvadin'de huzuru ve asayiş için bir araya gelindi

24.03.2022 14:37
Bolvadin'de huzuru ve asayiş için bir araya gelindi

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçede huzur ve asayişin sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre güvenlik güçlerinin görevlerinin başında olduğunu ifade ederek, "Önceliğimiz can ve malı korumaktır" dedi.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçede huzur ve asayişin sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre güvenlik güçlerinin görevlerinin başında olduğunu ifade ederek, "Önceliğimiz can ve malı korumaktır" dedi.

Bolvadin ilçesinde güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Taner Bolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Refiki Burak Yaylacı, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda ilçenin huzurunu bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantı sonrası açıklama yapan Kaymakam Bolat, "İlçemizin huzurunu korumak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için polis ve jandarmamız 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını yürütmektedir. Önceliğimiz can ve malı korumaktır. Bu güzel ülkemiz ve ilçemiz her şeyin en iyisine layıktır. Bizler layık olmak için var gücümüzle gece gündüz demeden her konuda çalışacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Taner BOLAT, Karahisar, Jandarma, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bolvadin'de huzuru ve asayiş için bir araya gelindi - Son Dakika


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