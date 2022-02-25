Bolvadin'de Kızılay'a kan bağışında bulunuldu - Son Dakika
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Bolvadin'de Kızılay'a kan bağışında bulunuldu

25.02.2022 10:13
Bolvadin'de Kızılay'a kan bağışında bulunuldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çok sayıda vatandaş Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çok sayıda vatandaş Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay'ın gezici kan bağışı kabul tırı Bolvadin'de vatandaşlardan kan bağışı kabul etti. Bolvadin İmaret Cami önünde çok sayıda vatandaş Kızılay'a kan bağışında bulunmak için adeta bir birleri ile yarıştı. Bolvadinli bağışçılar büyük takdir topladı. Sabah erken saatlerde başlayan kan kabulünün akşama kadar süreceği belirtilirken ayrıca 60'ın üzerinde kan bağışının toplandığı öğrenildi.

Öte yandan, kan bağışı esnasında sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi pandemi kuralları da dikkat edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bolvadin'de Kızılay'a kan bağışında bulunuldu - Son Dakika


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