Bolvadin'de lise öğrencilerinden oluşan mehteran takımı cumartesi günü prova yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolvadin'de lise öğrencilerinden oluşan mehteran takımı cumartesi günü prova yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolvadin\'de lise öğrencilerinden oluşan mehteran takımı cumartesi günü prova yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bolvadin'de TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan mehteran takımı cumartesi günü prova yaptı. Provaları inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş öğrencilere çikolata ikram etti, program hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde lise öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan mehteran takımı, hafta sonu gerçekleştirdiği provalarla çalışmalarını sürdürüyor.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde kurulan mehteran takımı, cumartesi günü prova çalışması gerçekleştirdi. Okulda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, öğrencilerle sohbet ederek çikolata ikramında bulundu. Ziyarette okul yöneticileri ve öğretmenler de hazır bulundu.

"Kültürel mirasımıza sahip çıkan nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz"

Prova çalışmalarının ardından açıklamalarda bulunan Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, "Eğitimde akademik başarı kadar sanatın, kültürün ve değerlerimizin yaşatılmasına da önem veriyoruz. Geleneklerimizi geleceğe taşıyacak, kültürel mirasımıza sahip çıkan nesiller yetiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Köklerimizden aldığımız güçle geleceğe yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Program, öğrencilerin seslendirdiği marşların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İHA
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğiİmam Hatip LiseleriYerel HaberlerKültür SanatAli KeleşCumartesiÇikolataEğitimYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
Maça damga vuran kare Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın’dan miras açıklaması Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması
13:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
13:06
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:38
Mardinli vekile “midyeci“ paylaşımı yapan profesöre soruşturma Ömer Çelik’ten de sert tepki
Mardinli vekile "midyeci" paylaşımı yapan profesöre soruşturma! Ömer Çelik'ten de sert tepki
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 13:38:50. #7.13#
SON DAKİKA: Bolvadin'de lise öğrencilerinden oluşan mehteran takımı cumartesi günü prova yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android