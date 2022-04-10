Bolvadin'de Polis Günü geçit töreniyle kutlandı - Son Dakika
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Bolvadin'de Polis Günü geçit töreniyle kutlandı

10.04.2022 14:16
Bolvadin'de Polis Günü geçit töreniyle kutlandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesinde "Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş" yıldönümü çeşitli etkinlikler kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesinde "Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş" yıldönümü çeşitli etkinlikler kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde geçit töreni yapıldı.

Bolvadin'de 10 Nisan "Polis Haftası" kutlamaları İlçe Kaymakamlığı önünde yapılan törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Törene Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Komiser Kadir Avcı, Komiser Dündar Bozkurt ve çok sayıda polis katıldı. Gürfidan'ın, emniyet müdürlüğünde kutlamaları kabul edeceği kaydedilirken, polis araçları ile ilçede geçit töreni de yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de Polis Günü geçit töreniyle kutlandı

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Polis Haftası, Karahisar, Hisarcık, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bolvadin'de Polis Günü geçit töreniyle kutlandı - Son Dakika


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