Bolvadin'de protokol önce şehitlere dua etti ardından mezarları temizledi - Son Dakika
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Bolvadin'de protokol önce şehitlere dua etti ardından mezarları temizledi

01.05.2022 12:35
Bolvadin'de protokol önce şehitlere dua etti ardından mezarları temizledi

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Ramazan Bayramı dolayısı ile şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Ramazan Bayramı dolayısı ile şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette dualar eden protokol üyeleri ardından şehit mezarlarına bakım yaptı.

Bayram dolayısıyla Kaymakam Bolat ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Hasan Sökmen, jandarma personelleri, kurum müdürleri ve şehit aileleri ile şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Şehitlikte önce dualar edildi ardından çevre düzenlemesi ve bakım çalışması yapıldı. Programın ardından bir açıklama yapan Kaymakam Bolat, "Şehitlerimizin mezarlıklarının bakım çalışmasını yaptık tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve ailelerine sabır diliyorum. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin'de protokol önce şehitlere dua etti ardından mezarları temizledi
Bolvadin'de protokol önce şehitlere dua etti ardından mezarları temizledi
Bolvadin'de protokol önce şehitlere dua etti ardından mezarları temizledi

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Ramazan Bayramı, Taner BOLAT, Karahisar, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bolvadin'de protokol önce şehitlere dua etti ardından mezarları temizledi - Son Dakika


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