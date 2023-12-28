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Bolvadin'de yabancı uyruklu şahısların kaldığı binada yangın - Son Dakika
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Bolvadin'de yabancı uyruklu şahısların kaldığı binada yangın

Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu şahısların kaldığı 2 katlı binada çıkan yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bolvadin\'de yabancı uyruklu şahısların kaldığı binada yangın
28.12.2023 - 00:15,
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Bolvadin'de yabancı uyruklu şahısların kaldığı binada yangın

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu şahısların kaldığı binada çıkan yangında alevler geceyi aydınlatırken, olayda 2 katlı bina yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bolvadin ilçesi Aydınlar mahallesi Kaymaz caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu şahısların kaldığı 2 katlı binadan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 2 saatlik bir müdahale sonrası kontrol altına alınırken, yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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