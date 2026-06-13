Bolvadin Halk Eğitimi Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı

Afyonkarahisar Bolvadin Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yıl sonu gösterileri ve sergi açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Programa Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, protokol üyeleri, kursiyerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlik çerçevesinde kursiyerler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler büyük beğeni toplarken, katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Gösterilerin ardından Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergide yer alan çalışmalar ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. - AFYONKARAHİSAR
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