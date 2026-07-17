Milattan Önce 2000'li yıllara ait kazı alanı sokak köpeklerinin meskeni haline geldi - Son Dakika
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Milattan Önce 2000'li yıllara ait kazı alanı sokak köpeklerinin meskeni haline geldi

Milattan Önce 2000\'li yıllara ait kazı alanı sokak köpeklerinin meskeni haline geldi
17.07.2026 11:35  Güncelleme: 11:36
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kayıp şehir Puruşhanda'ya ulaşılması umuduyla sürdürülen arkeolojik kazılar, çalışmaların başka bir alana kaydırılması nedeniyle durduruldu. Kazı alanı otlarla kaplanırken sokak köpeklerinin meskeni haline geldi. Bölge halkı çalışmaların yeniden başlamasını istiyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Üçhöyük'te, kayıp şehir Puruşhanda'ya ulaşılması umuduyla sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları başka bir alana kaldırılacağı için durduruldu. Bu sebeple çalışma yapılan kazı bölgesi otlarla kaplanırken, alan sokak köpeklerinin meskeni haline geldi.

Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü koordinasyonunda 2020 yılında başlatılan kazılar, 2024 yılından itibaren Konya Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Koçak başkanlığında yürütülüyor. Afyonkarahisar Valiliği, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Bolvadin Kaymakamlığı ve Bolvadin Belediyesi'nin destek verdiği çalışmalarda bugüne kadar mühürler, tekstil üretiminde kullanılan ağırşaklar, bakır ve kurşundan iğneler ile küpeler, taş bıçaklar, çanak çömlek parçaları, metal döküm kalıbı, heykelcikler, iri küpler ve yapı kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

Çalışmalarda yeni arkeolojik buluntulara ulaşılırken, bölgenin Orta Anadolu'da bulunduğu değerlendirilen ve yeri henüz kesin olarak tespit edilemeyen kayıp şehir Puruşhanda ile bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

"Bölgenin Anadolu'daki ticari organizasyonun merkezi kentlerinden biri olduğu ifade ediliyor"

Akad Krallığı'na ait yazılı belgelerde adı geçen Puruşhanda'nın, milattan önce 2000'li yıllarda Anadolu'daki ticari organizasyonun merkezi kentlerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, yaklaşık iki yıldır sürdürülen kazı çalışmalarının durmasıyla birlikte kazı alanının büyük bölümünü yabani otlar kapladı. Bakımsız kalan alanın sokak köpeklerinin barınma noktası haline geldiği gözlenirken, bölge halkı çalışmaların yeniden hızlandırılmasını ve alanın korunmasını istedi.

Bölge için Japon kazı ekibi bekleniyor

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgide ise bölgedeki kazı çalışmalarının başka bir parsele, alana kaydırıldığından dolayı mevcut bölgedeki çalışmaların durduğu belirtildi. Ayrıca bölge için Japon kazı ekibinin de beklendiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milattan Önce 2000'li yıllara ait kazı alanı sokak köpeklerinin meskeni haline geldi - Son Dakika

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