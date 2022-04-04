Bolvadinli esnaflardan öğrenciler için örnek proje - Son Dakika
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Bolvadinli esnaflardan öğrenciler için örnek proje

04.04.2022 10:48
Bolvadinli esnaflardan öğrenciler için örnek proje

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir grup esnaf 'öğrenci dosttur' projesi başlattı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir grup esnaf 'öğrenci dosttur' projesi başlattı. Proje ile bir çok esnaf öğrencilere ürünleri indirimli satacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Kulübü öğrencileri ve bir grup Bolvadinli esnaf arasında 'öğrenci dostudur' projesi hayata geçirildi. Proje dahilinde Bankacılık ve Sigortacılık Kulübü üyelik kartı oluşturacak ve bu kartlarla anlaşmalı esnaflardan üye öğrenciler indirimli alışveriş yapacak. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise "Üyelik kartında 24 sponsorumuz var. Anlaşmalı olduğumuz işletmelerden belirli kriterlerde öğrencisi alışverişlerinde indirimden faydalanacak. Bu projenin amacı Bolvadin halkı ile üniversite öğrencileri arasındaki samimiyet, uyum ve güveni bir üst seviyeye taşımak. Projede emeği geçen Prof. Dr. Mustafa Fişne, Dekan Yardımcısı Münevvere Yıldız ve danışman hocamız Öğretim Üyesi Muhammet Kotan'a teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

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Afyon Kocatepe Üniversitesi, Karahisar, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bolvadinli esnaflardan öğrenciler için örnek proje - Son Dakika


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