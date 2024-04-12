Borçka Belediye Başkanı: Turizmi Borçka\'da Gelir Kaynağı Sağlayacak Bir Alana Dönüştüreceğiz

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UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Borçka ilçesine otobüslerle gelen yılın ilk turist kafilesini karşılayan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Borçka Belediyesi olarak turizmin gelişmesi ve büyümesi açısından yapılması gereken ne varsa birlikte yapacağız ve turizmi özellikle Borçka'da gelir kaynağı sağlayacak bir alana dönüştüreceğiz. Bu anlamda Borçka'yı bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya tanıtmış olacağız" dedi.

Türkiye'nin Doğu Karadeniz illerinden Artvin'e bağlı Borçka ilçesi doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle Karadeniz'in başlıca cazibe merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Camili Maçahel Vadisi'ni bünyesinde barındıran Borçka ilçesi ayrıca Karagöl'e de ev sahipliği yapıyor. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, yılın ilk turist kafilesini karşılayarak bu yıl turizm beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

"TURİZMİ BİR GELİR KAYNAĞI SAĞLAYACAK ALANA DÖNÜŞTERECEĞİZ"

Orhan, şunları söyledi:

"Artık Borçka turizm açısından Artvin'in en bilinen ve tanınan ilçesi. Yüzlerce, binlerce turist kabul ediyoruz ve bu güzel doğada insanların Karagöl'ü görmesi, biyosfer rezerv alanı Camiliyi görmesi ve diğer destinasyon alanlarını görmesi bizim için son derece önemli. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle Banakna köprüsü ve Beyazsu yaylasıda çok ön plana çıkmış durumda. Artvin'de en çok bilinen ilçelerden biri haline geldi ve görüyorsunuz ilçemize araçlarla turistler geldi ve bizlerde kendilerini karşıladık. Buradan araçlarla Karagöl'e ve diğer destinasyon alanlarını görmek için çıkacaklar. Biz de Borçka Belediyesi olarak turizmin gelişmesi ve büyümesi açısından yapılması gereken ne varsa birlikte yapacağız ve turizmi özellikle Borçka'da bir gelir kaynağı sağlayacak bir alana dönüştüreceğiz. Bu anlamda Borçka'yı bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya tanıtmış olacağız. Her dönem yoğun geçiyor ve bu dönem aktivitelerle süsleyerek daha da iyi geçeceğini düşünüyorum çünkü özellikle yurtdışı turizminden ziyade yur tiçi turizminde daha aktif geçeceğini düşünüyorum. Hava şartlarının güzel geçmesi ve koşullarında daha uygun hale gelmesi turizmde daha çok farklı yerlere getirecektir. Bu yıl turizmden beklentimiz büyük çünkü yaptığımız görüşmeler bunu gösteriyor."