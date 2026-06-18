Artvin'de Çatıda Tarım Faaliyeti - Son Dakika
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Artvin'de Çatıda Tarım Faaliyeti

18.06.2026 12:12  Güncelleme: 13:01
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Artvin Borçka Belediyesi, İsmet Acar Sosyal Tesisleri'nin çatısında çilek, marul ve soğan ekimi yaparak örnek bir tarımsal üretim bahçesi kurdu. Belediye Başkanı Ercan Orhan, ekonomik zorluklar nedeniyle vatandaşların kendi ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini vurguladı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Borçka Belediyesi tarafından İsmet Acar Sosyal Tesisleri kafeteryasının çatısında tarımsal üretim için örnek bahçe kuruldu. Projeyle ilgili konuşan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Ekonominin bu kadar zorlaştığı bir dönemde vatandaşlar artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretimler yapmak zorunda. Sebze ve meyve fiyatlarını görüyoruz. Bu nedenle boş alanları değerlendirerek üretime katkı sunmak gerekiyor" dedi.

Borçka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından İsmet Acar Sosyal Tesisleri kafeteryasının çatı katında tarımsal faaliyetlerin yapılması için bahçe kuruldu.

Kurulan bahçede çilek, marul ve soğan ekimi yapılarak hem kafeteryaya katkı sağlanması hem de tarımsal üretimin sınırlı olduğu Borçka'da örnek bir uygulama oluşturulması amaçlandı.

Bahçede incelemede bulunan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, ihtiyaçlar doğrultusunda böylesi bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Çay ve fındık üretimi dışında Borçka coğrafi açıdan tarımın az yapıldığı bir bölge olduğunu anlatan Başkan Orhan, "Sebzeye de ihtiyacımız var, meyveye de ihtiyacımız var, çileğe de ihtiyacımız var. Bunları karşılamak için böyle boş bir alanımız vardı. Örnek bir çalışma yapalım diye düşündük. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile görüştüğümüzde böyle bir çalışma yapabileceğimize karar verdik ve bugün burada bu çalışmayı hayata geçirdik" dedi.

"ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Borçka'da buna benzer alanları olan ilçe sakinlerine örnek olması için çalışma yürüteceklerini dile getiren Başkan Orhan, şunları söyledi:

Bu anlamda destek isteyen köylü ve çiftçi arkadaşlarımız olursa, Tarım İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odası'yla ortaklaşa benzer çalışmalar başlatabiliriz. Çünkü özellikle ekonominin bu kadar zorlaştığı bir dönemde vatandaşlar artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretimler yapmak ve bütçesine katkı sunmak zorunda. Biz de kendi sosyal alanlarımızda, kafelerimizde ve lokantalarımızda sebze ihtiyacını karşılamak ve bunu kullanmak adına böyle bir örnek çalışma yaptık. İlgi de gördü, vatandaşlar bunu görmek istiyor. Nasıl yaptığımızla ilgili bilgi veriyoruz. Önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bir yerden başlamak gerekiyor. Boş alanları bu şekilde değerlendirebiliriz."

"ÇİLEK VE SEBZE ÜRETİMİNDE ÖRNEK OLMAK İSTEDİK"

Projeyi hayata geçiren isimlerden Borçka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendisi Esin Goncal ise, ilçedeki tarımsal üretime katkı sunmak amacıyla bu örnek projeyi nasıl hayata geçirdiklerini şöyle anlattı:

"Belediyemize ait tesisimizde böyle bir alanımız vardı, doğrudan güneş alan bir bölgeydi. Burayı değerlendirmek istedik. Koriger borularla hem üretime katkı sağlamak hem de bu bölge çok turist aldığı için insanlara doğal çilek ve sebze üretimi konusunda örnek olmak istedik. Aynı zamanda tesisimize maddi anlamda katkı sağlamayı hedefledik. 15 Nisan itibarıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımızla ve başkanımızın öncülüğünde bu alanı kurduk. Umarım örnek bir bahçe olmuştur. Çileklerimizi yaklaşık 10 metre uzunluğundaki beş tüp içinde, jüt kaplama altında yetiştiriyoruz. Bunun yanında sebze ağırlıklı da üretim yaptık. Tesisimize gelen yoğun misafirler için katkı sağlamak ve dışarıdan ürün almak yerine belediye olarak üretime katkı sunmak istedik. Bu görevi de ekip arkadaşlarımızla birlikte yerine getirmeye çalıştık."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Çatıda Tarım Faaliyeti - Son Dakika

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