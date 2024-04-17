Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, adaylığı sürecinde verdiği sözleri yerine getirmek için Işıkkent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyaretleri sırasında çocuklara futbol sahası sözü veren Eşki, tarihi köprünün de elden geçirilmesi için çalışmaların başlatılacağını belirtti.

17.04.2024 15:18  Güncelleme: 15:28
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, adaylığı sürecinde söz verdiği eksikleri tamamlamak ve vatandaşların isteklerini yerine getirmek için mahalle ziyaretlerine başladı. Işıkkent Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Eşki, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Başkan Eşki, seçim sonrası teşekkür ziyaretlerine Işıkkent'te devam etti. Çocuklara futbol sahası sözü veren Başkan Eşki, bölgedeki tarihi köprünün elden geçirilmesi için de bürokratlarına talimat verdi. Eşki, Işıklar Mahallesi Muhtarı Necati Karabulut'a seçim öncesi verdiği sözü yerine getirmek için muhtarlık binasının düzenlenmesi çalışmalarının hızla başlatılacağını söyledi.

Çevredeki vatandaşların, Işıklar Mahallesi'ndeki Aerobik Salonu'nun yoğun olarak kullanılmadığını söylemesi üzerine Başkan Eşki, şunları dile getirdi:

"Dost Market'i zaten yeniden hayata geçirmeyi planlamıştık. Bu binayı Dost Market olarak yeniden düzenleyelim. İlk Dost Market'imizi burada açalım. Dost Market'ler, tenceresini kaynatmakta güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam edecek. Ayrıca bunların sayısını artırıp kapsamını genişleteceğiz. İlkini de Işıklar Mahallesi'nde açmış olacağız."

Eşki, Işıklar Mahallesi'ndeki 6093 Sokak ile 6003 Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan tarihi köprünün elden geçirilerek Işıkkent'e yakışır hale getirileceğini de sözlerine ekledi. Eşki, ziyaretler sırasında çocuklarla da bir araya geldi. Çocukların istediği futbol sahasını en kısa sürede Muhtar Karabulut'la birlikte en uygun yeri belirleyerek yapacaklarını söyledi. Eşki, çocuklara futbol topu da hediye etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Işıkkent Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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