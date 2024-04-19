Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Naldöken Mahallesi\'nde esnaf ve vatandaşla buluştu

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(İZMİR) İzmir'in Bornova ilçesi Naldöken Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova'nın her köşesine dokunarak yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Naldöken Mahallesi ziyaretine kapalı pazaryeri ile başladı. Pazar esnafı ile görüşen Başkan Eşki'ye ilgili başkan yardımcısı ve birim müdürleri eşlik etti. Pazaryerindeki eksik ve ihtiyaçları tespit eden Eşki, daha sonra Naldöken Taziye Evi Kültür ve Dayanışma Derneği'ne geçti. Mahalle Muhtarı Cemil Buz, Dernek Başkanı Yusuf Aktaş ve vatandaşların görüş ve önerilerini alan Başkan Ömer Eşki, tespit edilen eksiklerin en kısa sürede giderileceğini ifade etti.

Daha güçlü bir Bornova için yola çıktıklarını söyleyen Başkan Eşki, "Naldöken'de çeşitli incelemerde bulunduk. Pazar yeri ile ilgili eksikleri tespit ettik. Gereken çalışmalara en kısa sürede başlayacağız. Mevcut futbol sahasını bakımdan geçirerek daha işler hale getireceğiz. Bölgedeki çocuklar ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durabilmeleri adına bu tesisten en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayacağız. Aynı şekilde Taziye Evi Kültür ve Dayanışma Derneği binasının ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Çalışmalarımızda muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bornova'nın her köşesine dokunarak yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz" diye konuştu.