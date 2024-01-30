Bornova Belediyesi, Bornovalılara Ücretsiz Sağlık Hizmeti Sunuyor

Bornova Belediyesi, sağlık hizmetlerine erişmekte güçlük çeken Bornovalılara ücretsiz sağlık hizmeti götürmeye devam ediyor. Başta yaşlılar olmak üzere, pek çok kesime yönelik hem bakım hizmetlerini hem de tarayıcı sağlık hizmetlerini sürdüren Bornova Belediyesi, 2023 yılında toplam 12 bin 353 kişiye hizmet verdi.

Bornova Belediyesi sınırları içerisinde yaşlılara ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler ev ortamında profesyonel sağlık ekipleri tarafından veriliyor. Yedi hemşire, bir diş hekimi, bir fizyoterapi teknikeri, bir diyetisyen, bir berber, yedi hasta bakım elemanı ile 2023 yılında 45 mahallede 8 bin 114 kişiye evde bakım hizmeti verildi.

ÜREME VE ÇOCUK SAĞLIĞINA YÖNELİK HİZMETLER

Bornova Belediyesi, evlerde gebe, bebek-çocuk ve lohusa için sağlık hizmeti ve eğitimi vermeye de devam ediyor. İlk aşamada dokuz mahalle temel alınarak başlatılan ve genişletilen hizmet kapsamında, Bornova sınırları içerisinde talep eden vatandaşlara toplam beş ebe ile hizmet veriliyor. Bu hizmet kapsamında aile planlaması konusunda bilgilendirme, lohusa ziyareti, bebek-çocuk ziyareti, gebe ziyareti yapılıyor. 2023 yılında toplam 2 bin kişiye üreme ve çocuk sağlığı hizmeti verildi.

HASTA NAKİL HİZMETİ

Belediyeye ait iki adet hasta nakil ambulansı ile hizmet verilmeye devam ediliyor. Randevu sistemi ile çalışan hasta nakil ambulanslarından yararlanmak için vatandaşların telefonla araması ya da Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. Evden hastaneye, hastaneden eve nakil işlemi refakatçi eşliğinde gerçekleşmektedir. Bornova sınırları içerisinde 2023 yılında toplam 1825 nakil işlemi gerçekleştirildi.

BESLENME VE DİYETİSYEN HİZMETİ

Bornova Belediyesi Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi'nde diyetisyen hizmetleri de sürdürülüyor. Başvuranların diyetisyenle görüşmesi sağlanarak beden kitle indeksinin normal sınırlarda olup olmadığı tespit ediliyor. Vücut yağ oranı değerlendirilerek aktivite önerileri ve kişiye uygun diyet programı ile kişilerin doğru beslenme ve sağlıklı zayıflamalarına yardımcı olunuyor. 2023 yılında toplam 885 kişiye diyetisyen hizmeti verildi.

DİŞ HEKİMİ HİZMETİ

Bornova Belediyesi Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi'nde ağız ve diş sağlığı hizmeti veriliyor. Bu kapsamda vatandaşlara hem tarama hem de tedavi imkanları sunuluyor. Bu hizmet gebe ve lohusalar için evde veriliyor. 2023 yılında toplam 567 kişiye hizmet verildi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova sınırları içinde ihtiyaç duyan herkese tarama, bakım ve tedavi hizmetlerini ulaştırma mücadelesi içinde olduklarını belirterek, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da pek çok insanımıza destek olduk. Sağlık hizmeti verdiğimiz insanların 12 bini geçmesi en büyük gurur kaynağımız. Vatandaşlarımızın memnuniyetini gördükçe ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu görüyoruz. Bornovalılara verdiğimiz hizmette emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerimizin yanı sıra sağlık eğitimleriyle de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.