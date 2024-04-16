Bornova Belediyesi Evka-3 Mahallesi\'nde Asfaltlama Çalışması Başlattı

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Bornova Belediyesi, Evka-3 Mahallesi'nde uzun süredir talep edilen asfaltlama çalışmasını başlattı. Başkan Ömer Eşki, "Bugünden itibaren Bornova'nın her yerinde yoğun bir şekilde hem kazı hem de asfaltlama çalışması yapacağız. Bornova'da temiz yollar, düzgün kaldırımlar inşa etmek istiyoruz" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bayram tatilinin ardından ilk mesai gününe, Evka-3 Mahallesi'nde uzun süredir talep edilen asfaltlama çalışmasıyla başladı. Sabahın erken saatlerinde Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle buluşan Başkan Eşki, Evka-3 Mahallesi'nde 126/13 Sokak ve bu sokağa çıkan 12 farklı sokağı da kapsayan çalışmayı işçilerle birlikte başlattı. Asfaltlama öncesinde ekipler öncelikle satıh düzenleme ve zemin hazırlama çalışmalarını yaptı. Bölgedeki kamusal alanların da elden geçirileceği çalışmaların yaklaşık 25 gün süreceği belirtildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Evka-3 Mahallesi 126/13 sokakta ve buraya çıkan 12 tane ayrı sokakta asfaltlama çalışmaları başladı. Bugünden itibaren Bornova'nın her yerinde yoğun bir şekilde hem kazı hem de asfaltlama çalışması yapacağız. Bornova'da temiz yollar, düzgün kaldırımlar inşa etmek istiyoruz. Bugün ilk başlangıcı yaptık. Bundan sonra da aynı yoğun tempo içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.