Bornova Belediyesi Kutsal Mekanlarda Temizlik Çalışması Yaptı

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Bornova Belediyesi, ilçedeki bütün kutsal mekanlarda kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova'da temizlik konusunda çok önemli gelişmeler olacak. Kısa süre içinde bu alandaki hedeflerimizi birer birer hayata geçirmeye başlayacağız. Bornovalılar sabahları, tertemiz yaptığımız sokaklardan geçip, kendilerine gülümseyen temizlik görevlileri eşliğinde işlerine gidecek" dedi.

Bornova Belediyesi, bu Ramazan Bayramı'nda kutsal mekanların temizliğini çevresindeki yolların temizliğini de dahil ederek kapsamlı bir şekilde başlattı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışmasını sağlayarak kısa sürede hem çevre temizliğinin hem de ibadethanelerin iç temizliğinin yapılması için çalışma başlattı. Baştan aşağı temizlenen ibadethanelerin temizliğinin bayram boyunca da devam edeceği belirtildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gece yarısı devam eden çalışmaları denetledi. Çalışmalar sürerken çevredeki esnafla sohbet eden Başkan Eşki, Bornovalılarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bayramların insanların birlik ve beraberlik içinde oldukları sevginin paylaşıldığı dayanışmanın arttığı günler olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız Ramazan Bayramı öncesinde çok önemli mesajlar verdi. Bizlere de çok önemli görevler verdi. Kıymetli vatandaşlarımızın bizlere yüklediği görevlerin bilincindeyiz. Bornova Belediye Başkanı olarak ekibimizle birlikte en temel görevlerimizden olan ilçemizin temizliğini aksatmadan sürdüreceğiz. Bunun için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bornova Belediyesi ailesi olarak titizlikle çalışmaya başladık, bu titizliği hiç bırakmayacağız" diye konuştu.

Koordinasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler özellikle vatandaşların ibadetlerini yaparken alınlarını koyduğu halıların temizliğine büyük önem veriyor. Halı yıkama makinesiyle hijyenik bir ortam sağlanıyor. Bunun yanında pencere ile sütunların temizliği, merdivenlerin ve ayakkabılıkların temizliği de büyük bir titizlikle yapılıyor.