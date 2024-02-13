Bornova Belediyesi, Parklara Yeni Bitkiler Dikiyor

İlçedeki 564 park ve yeşil alanın rutin bakımlarını yapmaya devam eden Bornova Belediyesi, bir yandan da çalı grubu bitkilerin dikimini gerçekleştirip daha da yeşil hale gelmeleri için çalışıyor.
Bornova Belediyesi tamamen öz kaynaklarıyla Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait fidanlığında, lavanta, ateş dikeni, sarı papatya, Meksika petunyası, şimşir, kartopu, alev çalısı, taflan ve zakkum çeşitleri çoğunlukta olmak üzere 2023 yılında 60 bin adet bitkiyi çelik yöntemiyle yetiştirdi.
Bornova Belediyesi fidanlığında yetiştirilen bitkilerin parklardaki uygun alanlardaki dikimini periyodik olarak sürdüren Bornova Belediyesi, ilçeye yeni yeşil alanların eklenmesinin yanı sıra mevcut yeşil alanların zenginleştirilmesi konusunda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler üretilen bitkileri yoğun bir çalışma temposuyla parklara dikmeye devam ediyor.
"BORNOVA'YI DAHA YEŞİL VE YAŞANABİLİR BİR İLÇE HALİNE GETİRDİK"
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, görev yaptıkları süre içinde Bornova'ya yeni yeşil alanların kazandırılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Bir yandan yeni yeşil alanları ilçemize kazandırırken bir yandan da mevcut alanlarımızı daha yeşil, daha zengin bitki çeşitliliğine sahip hala getirmek için çalıştık. Bu çalışmalarla Bornova'yı daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe haline getirdik" dedi.
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