Bornova Belediyesi Tarımsal Faaliyetlerini Güçlendiriyor

Bornova Belediyesi yerelde kalkınma hedefi ile 2023 yılında yaptığı çalışmalarla tarımsal faaliyetlerini güçlendirdi. Sağlıklı gıdanın yaygınlaştırılması ve coğrafyaya uyumlu ürünlerin yetiştirilmesi amacıyla oluşturduğu yerel tohum bahçesi ile 100 çeşit yazlık atalık sebze tohumu yetiştirirken, ilk kez kışlık tohum bahçesi oluşturdu. Bu tohum bahçesinden ortalama 100 milyon tohum elde edilirken, atalık tohumlardan yetiştirilen 600 bin fidenin dağıtımı yapıldı.

Pınarbaşı'nda bulunan fidanlıkta coğrafi işaret tescilli Bornova Misket Üzümü'nün yanında yok olmaya yüz tutan yaklaşık 10 bin adet Pınarbaşı Narı ve ayvası ile zeytin, incir ve lavanta gibi bitkilerde çelikleme yaptı. 8 binin üzerinde ayva, nar, erik, vişne, kiraz, şeftali, dut, zeytin, defne, elma, badem, ceviz, armut, iğde, kayısı fidanını vatandaşlarla buluşturdu.

EĞİTİM VE KURSLAR

Gelecek nesilleri doğayı, toprağı ve tohumu anlatmak ve doğayla bağ kurmalarını sağlamak amacıyla Bornova'da bulunan yaklaşık 40 okulda toplam bin öğrenciye tarımsal ve ekolojik eğitimler düzenlendi. Arıcılık eğitimimize katılan 112 kursiyere katılım belgesinin yanınada arı kovanı ve arı malzemeleri hediye edildi. Üretici ve tüketicilere dönük 80 farklı konuda eğitim ve atölyeler düzenlenlenerek 5 bin vatandaşa teorik ve pratik eğitim verildi. Eğitim çalışmaları teorik alandan pratik alana taşınarak köy kahveleri ve arazilerde çalışmalar yapıldı. Teknik geziler düzenlendi.APİKOOP işbirliğiyle "Ekolojik tarım havzaları ve sürdürülebilir arıcılık" konulu panel gerçekleştirildi.

BORNOVA'DAN YARDIM ELİ

Bornova Belediyesi, Ovacık Doğal Tarım Kooperatifi iş birliğiyle deprem bölgelerinde sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerine giden Bornova Belediyesi ekipleri depremzede üreticilere üretim yapabilmesi için 100 bin fide dağıttı. Ege Üniversitesi öğrencileri ile çeşitli sosyal projeler hazırlandı. Ziraat Fakültesi öğrencileriyle birlikte LÖSEV'e destek vermek ve kanser hastası çocuklar için sağlıklı gıda üretimini sağlamak amacıyla Seferihisar'da bulunan Doğa Çiftliği ve Sanat Merkezi'nde atalık tohumlardan üretilen 4 bin adet domates ve biber fidesi toprakla buluşturuldu.

BORNOVA'DA ÇİFTÇİYE SÖZLEŞME DESTEĞİ

Bornova Belediyesi, tarım üreticilerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Bornova Kınalı Bamyasının üretimini arttırmak amacıyla Yaka, Çiçekli, Karaçam, Çamiçi ve Gökdere mahallelerinde 20 üreticiyi kapsayan "Sözleşmeli Çiftçilik" projesini hayata geçirdi. Üretilen 20 ton bamya ve diğer tarımsal ürünlere satış desteği verdi.

100.YILA 100 FİDAN

Bornova Belediyesi Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 öğrenciyle 100 fidan dikti. Bornova Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlediği 'Geleceğe 100 Fidan Bırakıyoruz' etkinliği ile Eğridere Mahallesi'nde 100. Yıl Koruluğu oluşturuldu.

ÜRETİCİYE DESTEK

Bornovalı üreticilerin yaşadıkları sorunları çözmek ve üretimi bilimsel ve teknolojik zeminde geliştirmek için Bornova Belediyesi Ziraat Mühendisleri tarafından tarla ve bahçe ziyaretleri gerçekleştirildi. Zeytin toplama döneminde 45 üreticinin zeytinlerini fabrikaya taşınarak destek sağlandı. Kurban satış yerlerinden çıkan 500 ton doğal gübre de tarımsal üretim yapan vatandaşlara dağıtıldı.

BORNOVA KINALI BAMYASI

Yerel tohum şenliklerine destek vermek amacıyla tohum takas şenliklerine katılan Bornova Belediyesi, Coğrafi işaretli Bornova Kınalı Bamyasının görünürlüğü arttırmak için Bamya Yemekleri Workshopları düzenledi. Yakaköy'de kurulan Doğal Tarım Çiftliği'nde gençlerle üreticileri bir araya getirerek arazide tarımsal çalışmalar yapmalarını olanak sağladı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle Bornova Kınalı Bamyasının Seleksiyon çalışma projesini Bornova Belediyesi Doğal Tarım Çiftliği ve Merkezinde hayata geçirildi.

Tarımsal üretimin artması amacıyla fidan dağıtımından arıcılık eğitimlerine kadar tarım alanında çalışmalar yaptıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Dünyada sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmak çok değerli. Atalık tohum bahçesinden elde ettiğimiz tohumların bir kısmını belediyemizin fidanlığında çimlendirerek, fide olarak dağıtıyoruz. Ürettiklerimizin çoğunu geçimini tarım yaparak sağlayan üreticilerimize verirken, bahçe ve balkonlarında yetiştirmek isteyen Bornovalılara da fide hediye ediyoruz" dedi.