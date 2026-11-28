Bornova'da sera düzeneğine operasyon yapıldı, 18 kök Hint keneviri ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bornova'da uyuşturucu yetiştirmek için sera düzeneği kurulan adrese operasyon düzenlendi. Adreste 18 kök Hint keneviri ile yetiştirme materyali ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Bornova'da uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla sera düzeneği kurulduğu belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 18 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Bornova'da uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla sere düzeneği kurulduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Söz konusu adreste, 18 kök Hint keneviri bitkisi ile kenevir yetiştirilmesinde kullanılan materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: ANKA
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