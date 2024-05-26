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Boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde boruya sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayladağı İlçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin su gider borusunun olduğu bölümden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yavru kedi, beslenerek annesinin yanına bırakıldı.