Bosna Hersek'te Yeniden İnşa Edilen Arnaudiye Camii Açıldı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Yeniden İnşa Edilen Arnaudiye Camii Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla, Bosna Hersek'te rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun olarak yeniden yapılan Arnaudiye Camii'nin açılışı gerçekleştirildi. Beş asırlık cami, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Caminin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam'ın barışa, huzura ve kurtuluşa çağıran bir din olduğunu vurgulayarak camilerin birliğin, dirliğin, kardeşliğin sembolleri olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise caminin barışın ve hoşgörünün güçlenmesine katkı sağlamasını diledi.

07.05.2024 17:28
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla, Bosna Hersek'te rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun olarak yeniden yapılan Arnaudiye Camii'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında aslına uygun olarak yeniden yapılan beş asırlık Arnaudiye Camii, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Açılışta konuşan Erbaş, İslam'ın, getirdiği bütün ilkelerle insanları barışa, huzura ve kurtuluşa çağıran bir din olduğunu belirterek, "Yüce dinimiz İslam, bütün insanlığın huzur ve refahını istemektedir. Yeryüzünün esenlik yurdu olmasını hedeflemektedir. Bizlere de bu uğurda çalışmayı, gayret göstermeyi emretmektedir" dedi.

"Camiler, birliğin, dirliğin, kardeşliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın sembolleridir"

Erbaş, İslam'ın inanç ve ahlakının hayata ve topluma açılan kapısının camiler olduğuna dikkati çekerek, "Kabe'nin birer şubesi mesabesindeki camiler, üstün insanlık nizamının öğretildiği, ilim ve ahlak, marifet ve hikmet, edep ve muaşeret derslerinin verildiği ilim merkezleridir. Sevginin, merhametin, huzurun, muhabbetin en güçlü mekanlarıdır. Birliğin, dirliğin, kardeşliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın sembolleridir. Bu sebeple Müslümanlar, asırlar boyu kulluk, gaye, değer ve ahlak ekseninde mimari ve sanatsal özellikleri yüksek muhteşem camilerle adeta yeryüzünü süslemişlerdir" ifadelerini kullandı.

"Bu coğrafyada bulunan camiler, Müslümanlara İslami bir kimlik aşılamıştır"

Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu coğrafyada bulunan camiler, geçmişten bugüne, her gün minarelerinden yükselen kurtuluş çağrısıyla Müslümanlara İslami bir kimlik, etkin bir şuur ve muhkem bir istikamet aşılamıştır. Kur'an ve sünnetten neşet eden İslami değerlerin hayatla buluşmasında büyük görevler icra etmiş, birlikte yaşama ahlakının asırlarca en önemli sembolleri olmuştur."

"Sadece bir cami değil, insanlığın vicdanı imar edilmiştir"

Erbaş, Bosna Hersek'te yaşayan vatandaşların geçmişte inançları ve değerleri uğruna, çok ağır bedeller ödediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"O süreçte nice mabetlerin yerle bir edildiği görüntüler, hala hafızalarımızdadır. Arnaudiye Camii de bunlardan biridir. 7 Mayıs 1993 tarihinde temellerine kadar yıkılan bu camiyi, yıkıldığı günün yıl dönümünde, Bosna Hersek Camiler Günü'nde tekrar ayağa kaldırmak, büyük bir hamd vesilesidir. Arnaudiye Camii'nin yeniden inşa edilmesi, hem dinimizin bize yüklediği camileri imar vazifesinin hem de atalarımıza olan vefanın bir tezahürüdür. Bosna Hersek Ulusal Anıtı ilan edilmiş olan bu caminin tarihi serüveni göz önüne alındığında diyebiliriz ki yapılan bu çalışma ile sadece bir cami değil, kardeşlik, dostluk, beraber yaşama kültürü ve bir anlamda insanlığın vicdanı imar edilmiştir."

Yeniden inşa edilen caminin tarihi anlamı, mimari yapısı ve işleviyle bölgedeki dostluğun, huzurun ve bir arada yaşama kültürünün gelişmesine büyük katkılar sunacağını ifade eden Başkan Erbaş, İslam'ın barış ve rahmet ilkelerinin, Müslümanların bütün insanlığı kuşatan güzel ahlakının en güzel temsilcisi olacağını söyledi.

Bakan Ersoy: "Barışın ve hoşgörünün güçlenmesine katkı sağlamasını diliyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise 2016'da Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki anlaşmayla caminin ayağa kaldırılması için protokol imzalandığını dile getirerek arşiv taraması ve arkeolojik kazıların yapıldığını aktardı.

Caminin yapımının titizlikle tamamlandığını söyleyen Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın (Saraybosna'daki) Başçarşı Camii'nin açılışında ifade ettiği gibi 'camiler, insanların birliğinin, Müslümanların kardeşliğinin nişanesidir.' Farklı kültürlerin, inançların bir arada yaşadığı Bosna Hersek'te Arnaudiye Camii'nin barışın ve hoşgörünün güçlenmesine katkı sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

Açılışa, Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Bosna Hersekli vatandaşlar katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bosna Hersek'te Yeniden İnşa Edilen Arnaudiye Camii Açıldı - Son Dakika

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