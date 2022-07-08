TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve YTB Başkanı Abdullah Eren , Boşnakların hukuk savaşı simgesi Nana Fata Orloviç'i Yıldız Sarayı'nda misafir etti. Hukukçu Senada Zatagi ve Rumeli Kanaat Önderleri Platformu Başkanı Atilla Baykal da ziyaret heyetinde yer aldı.

Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Boşnak nine Fata Orloviç TBMM Başkanı Şentop ile görüştü - Son Dakika

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