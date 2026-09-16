Boyabat'ta elektrik hatları yer altına alındı, cadde modern aydınlatmaya kavuştu
Sinop'un Boyabat ilçesinde Erol Demirkol Caddesi'nde elektrik altyapısı çalışması yapıldı. Havai teller sökülüp hatlar yer altına alınırken, Fatih İlköğretim Okulu güzergahına yeni ışıklı aydınlatma direkleri dikildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Erol Demirkol Caddesi, Boyabat Devlet Hastanesi dönüşü mevkiinde elektrik altyapısına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında cadde üzerindeki eski elektrik direkleri kaldırılırken, havai elektrik telleri de söküldü. Elektrik hatlarının yer altına alınmasının ardından bölgeye yeni ve ışıklı aydınlatma direkleri dikildi.
Fatih İlköğretim Okulu ile okulun ilerleyen bölümündeki eczanelerin bulunduğu güzergahta yapılan düzenlemeyle, elektrik hatlarının oluşturduğu görüntü kirliliğinin giderilmesi ve cadde aydınlatmasının modern hale getirilmesi hedeflendi. Yeni aydınlatma direkleriyle birlikte caddenin daha düzenli ve modern bir görünüme kavuştuğu görüldü.
Son Dakika › Yerel › Boyabat'ta elektrik hatları yer altına alındı, cadde modern aydınlatmaya kavuştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?