Boyabat'ta Sağanak ve Dolu Yağışı Trafikte Aksamalara Neden Oldu

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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası bazı yollarda sel ve su birikintileri oluştu.

Zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı ilçede, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma yaptı. Kırsal kesimlerde ise dolu yağışı etkili oldu.