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Böyle hayırseverler görülmedi... Bu camilerin hem malzemesi, hem işçiliği yaşlı çiftten - Son Dakika

Böyle hayırseverler görülmedi... Bu camilerin hem malzemesi, hem işçiliği yaşlı çiftten

11.12.2021 00:57
Böyle hayırseverler görülmedi... Bu camilerin hem malzemesi, hem işçiliği yaşlı çiftten

Bursalı hayırsever yaşlı çift, hayır için yaptıkları eserlerin işçiliğini de bizzat kendileri yapıyor.

Bursalı hayırsever yaşlı çift, hayır için yaptıkları eserlerin işçiliğini de bizzat kendileri yapıyor. Yaşlı çift, inşaat bitene kadar her gün saatlerce sırtlarında tuğla ve harç taşıyarak, her gittikleri yere bir cami inşa ediyor.

Yıllarca aşçılık yapan 58 yaşındaki Mehmet Alan, 2008 yılında emekli olduktan sonra kendini hayır işlerine adadı. Gençliğinde öğrendiği inşaat işini eşi Ayşe Alan'a da öğreten Alan, ilk önce kendi köyüne mescit yaptı. Alan çifti, daha sonra Keles ilçesine bağlı Kocayayla'da mescit inşaatına başladı. Bütün malzemelerini cebinden karşılayan karı koca mescidin inşaatında birlikte çalışıyor. Alan çifti, 8 ay sonunda işçiliği ve malzemeleri kendilerine ait olan mescidi bitirme aşamasına geldi.

Bu mescit için 100 bin lira malzeme parası veren çift, 8 ayda işçiliğini kendileri bitirdi. Görenlerin gıptayla baktığı çift, bundan sonraki hayatlarını sadece bu işleri yaparak geçirmeyi planlıyor. Ellerine geçen bütün parayı hayır işlerine harcayan karı koca herkesin takdirini kazanıyor.

Emekli olduktan sonra kendine hayır işlerine adadığını ifade eden Mehmet Alan, "Kocayayla'nın mescit ihtiyacı vardı. Ben bu mescidi yapmak için Bursa Orman İl Müdürlüğüne müracaat ettim. Onların gösterdiği yere mescidi yapmak için 8 ay önce eşimde beraber yapımına başladık. Bitme aşamasına geldi. Yüzde 90'ını biz yaptık. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Hanımım da yanımda öğrendi. Emekli olduktan sonra kendimizi böyle hayır işlerine adadık. Bu ikinci mescidimiz eşimle benim bu işleri yapmamdaki tek amaç Allah rızasını kazanmak, bu mescit için 100 bin lira para harcadık. İşçiliği de katarsak 170 bin bin lira buldu" dedi.

Eşiyle birlikte mescit inşa ettiklerini belirten Ayşe Alan, "İnsanlar namaz kılsın diye mescit yapıyoruz. 2 çocuğum var, onları evlendirdim. Ben de bu işi eşimin yanında öğrendim. Hiç zor gelmiyor" şeklinde konuştu. - BURSA

Mehmet Alan, İnşaat, Emekli, Mescit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Böyle hayırseverler görülmedi... Bu camilerin hem malzemesi, hem işçiliği yaşlı çiftten - Son Dakika


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