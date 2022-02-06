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Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı - Son Dakika

Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı

06.02.2022 21:02

Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı Karabük'ün Eflani ilçesinde boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpek belediye personeli tarafından kurtarıldı.

Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpek belediye personeli tarafından kurtarıldı.

Eflani ilçesinde bir sokak köpeğinin boynuna takılan çöp kutusu kapağını gören vatandaşlar durumu belediye personeline bildirdi. Ekiplerin yardım etmeye çalışmasına rağmen kaçan köpek üçüncü gün sonunda yakalandı. Boynundaki cisim kesilerek kurtarılan köpek özgürlüğüne kavuşturuldu.

Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı
Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı
Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı

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Karabük, Köpek, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı - Son Dakika
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