E dinilen bilgiye göre Çevre şehircilik İl müdürlüğü ekipleri kazım Karabekir stadyumunda yaptıkları denetimler sırasında çatıda tellere asılı güvercini gördü. Elektrik Elektronik Mühendisi İbrahim Türkez, Mimar Meryem Kaplan ve İnşaat Mühendisi Gökhan Eşrefoğlu stadyum yöneticisi Zafer Ala ile birlikte mahsur kalan kuşu kurtararak boynuna dolaşan telleri büyük bir dikkatle çözdüler. Uçamayan güvercin kurtarıldıktan sonra ekip tarafından gökyüzüne bırakıldı.

Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Boynuna tel dolanan güvercin için seferber oldular - Son Dakika

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