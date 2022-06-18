Boynuna tel dolanan güvercin için seferber oldular - Son Dakika
Üye Girişi

Boynuna tel dolanan güvercin için seferber oldular

18.06.2022 16:15

Boynuna tel dolanan güvercin için seferber oldular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekibinden örnek davranış Boynuna tel dolaşan güvercin kurtarılarak gökyüzüne bırakıldı Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda denetim yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekibi boynuna tel dolayan güvercini...

Boynuna tel dolanan güvercin için seferber oldular

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekibinden örnek davranış

Boynuna tel dolaşan güvercin kurtarılarak gökyüzüne bırakıldı

ERZURUM - Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda denetim yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekibi boynuna tel dolayan güvercini uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

E dinilen bilgiye göre Çevre şehircilik İl müdürlüğü ekipleri kazım Karabekir stadyumunda yaptıkları denetimler sırasında çatıda tellere asılı güvercini gördü. Elektrik Elektronik Mühendisi İbrahim Türkez, Mimar Meryem Kaplan ve İnşaat Mühendisi Gökhan Eşrefoğlu stadyum yöneticisi Zafer Ala ile birlikte mahsur kalan kuşu kurtararak boynuna dolaşan telleri büyük bir dikkatle çözdüler. Uçamayan güvercin kurtarıldıktan sonra ekip tarafından gökyüzüne bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Erzurum'da YKS sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı Son dakika haber: Erzurum'da YKS sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor Devasa mantarlar görenleri şaşırtıyor
Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Boynuna tel dolanan güvercin için seferber oldular - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 16:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Boynuna tel dolanan güvercin için seferber oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement