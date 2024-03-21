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Bozbey'den Karacabey Fuarı ile ilgili açıklama

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Birileri Karacabey'e geldi, benim burada fuar yapıldığını bilmediğimi iddia etti. Ben Karacabey'de nitelikle ve bölgede birçok insanın ziyaret edebileceği fuar alanı ihtiyacı var, bunu yapacağız diyorum. Onlar 'Fuar yapılıyor' diyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Karacabey'de vatandaşlara seslendi. Bozbey, "Birileri Karacabey'e geldi, benim burada fuar yapıldığını bilmediğimi iddia etti. Ben Karacabey'de nitelikle ve bölgede birçok insanın ziyaret edebileceği fuar alanı ihtiyacı var, bunu yapacağız diyorum. Onlar 'Fuar yapılıyor' diyor" dedi.

Bu fuarın nerede yapıldığını soran Bozbey, "Hani fuar nerede yapılıyor? Pazar alanında yapılıyor. İnşallah bizim dönemimizde Karacabey'e fuar alanı yapılmasını sağlayacağız. Tarım fuarı da burada olacak. Onlar gibi pazar alanında değil. Bana çamur atmak yerine Karacabey'e hak ettiği fuar alanını zamanında yapmış olsalardı ne kadar güzel olurdu. Pazar yerinde değil de fuar alanı gibi nitelikli bir yerde yapmış olsaydı Karacabey'in hem esnafı hem de iş insanları geliri de artardı" diye konuştu.

" Tarım ve hayvancılık ile geçinen bütün vatandaşlarımızın, çiftçimize ve köylümüze desteğimiz olacak" diyerek sözlerini sürdüren Bozbey, "Mazot, gübre, yem, fide, aşı ve nakdi yardıma kadar birçok destek paketlerini hazırladık. 1 Nisan'dan itibaren göreve geldiğimizde bunları eşit ve adil bir şekilde Bursalılar ile buluşturacağız. Merak etmeyin her sorunun çözümü var. İşin ehli biziz. Onun için tüm Karacabeylilerden destek istiyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden siyasetine, inancına, kimliğine, rengine ve sıfatına bakmadan biz herkesten oy istiyoruz. Bursa herkesin hakkını savunan, adil, akıllı ve dürüst bir belediyecilik ile tanışacak. Önce planlama yapacağız. Karacabey'i yaşanılabilir, insanlarımızın başka yere gitmediği, gençlerin eğlenebildiği yada sosyal ilişkileri kurmak için Nilüfer'e gitmediği bir ortamı Gönül hanım ile burada sağlayacağız. Buna emin olun" ifadelerini kullandı.