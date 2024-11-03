Bozbey: Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki Su Seviyeleri Kritik Düzeylere Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozbey: Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki Su Seviyeleri Kritik Düzeylere Yaklaşıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iklim değişikliği nedeniyle Doğancı ve Nilüfer barajlarının su seviyelerinin kritik düzeylere geldiğini duyurarak Bursa halkına su tasarrufu çağrısında bulundu.

03.11.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozbey: "Doğancı ve Nilüfer Barajlarımızdaki su seviyeleri kritik düzeylere yaklaşmıştır"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı Barajı'na giderek Bursa halkına çağrıda bulundu.

İklim değişikliği nedeniyle Bursa'nın içilebilir su ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajları kritik seviyelere yaklaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı Barajına giderek çağrıda bulundu. Suların tasarruflu kullanılması konusunda çağrıda bulunan Bozbey, "Geçtiğimiz kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağmaması, iklim değişikliği ile küresel ısınmanın da etkisiyle Doğancı ve Nilüfer Barajlarımızdaki su seviyeleri kritik düzeylere yaklaşmıştır. Her geçen gün yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi tehdit eden bu zor koşullara karşı sizlerin desteği çok önemli. Bu süreçte, her damlanın değerini bilmek zorundayız. Siz duyarlı hemşehrilerimi, su tasarrufuna özen göstermeye, kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Mustafa Bozbey, Hava Durumu, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozbey: Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki Su Seviyeleri Kritik Düzeylere Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:50 Trabzonspor’a üst üste 2 penaltı birden Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
17:49 Yavaş’ın, “Yörüngesini şaşıran ben değilim“ çıkışına Özel’den net yanıt Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" çıkışına Özel'den net yanıt
16:28 Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ’’İsrail’e silah sevkiyatını durdurun’’ çağrısı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 52 ülkeden, ''İsrail'e silah sevkiyatını durdurun'' çağrısı
15:49 BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027’de erken seçime gidilebilir BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027'de erken seçime gidilebilir
14:17 Real Madrid’in Ancelotti kararı Arda’yı da mahvedecek Real Madrid'in Ancelotti kararı Arda'yı da mahvedecek
14:13 ’’Diva’’ Bülent Ersoy’dan dans şov ''Diva'' Bülent Ersoy'dan dans şov
14:02 Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı
13:56 Jennifer Lopez Trump’a sert çıktı: ’’Bu topraklar hepimizin’’ Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: ''Bu topraklar hepimizin''
13:55 Sapık milyarder Epstein’in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı Sapık milyarder Epstein'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı
13:42 ’’Dünyanın en çekici paraşütçüsü’’ gökyüzünde evlendi ''Dünyanın en çekici paraşütçüsü'' gökyüzünde evlendi
13:26 Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi
13:17 Fenerbahçe’nin borcu belli oldu Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
13:07 Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu Depremde üzerine minare devrilen evdeki zararı kimin karşılayacağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 21:12:08. #1.11#
SON DAKİKA: Bozbey: Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki Su Seviyeleri Kritik Düzeylere Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.