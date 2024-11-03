Bozbey: Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki Su Seviyeleri Kritik Düzeylere Yaklaşıyor

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Bozbey: "Doğancı ve Nilüfer Barajlarımızdaki su seviyeleri kritik düzeylere yaklaşmıştır"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı Barajı'na giderek Bursa halkına çağrıda bulundu.

İklim değişikliği nedeniyle Bursa'nın içilebilir su ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajları kritik seviyelere yaklaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı Barajına giderek çağrıda bulundu. Suların tasarruflu kullanılması konusunda çağrıda bulunan Bozbey, "Geçtiğimiz kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağmaması, iklim değişikliği ile küresel ısınmanın da etkisiyle Doğancı ve Nilüfer Barajlarımızdaki su seviyeleri kritik düzeylere yaklaşmıştır. Her geçen gün yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi tehdit eden bu zor koşullara karşı sizlerin desteği çok önemli. Bu süreçte, her damlanın değerini bilmek zorundayız. Siz duyarlı hemşehrilerimi, su tasarrufuna özen göstermeye, kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.