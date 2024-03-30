Bozbey'e Orhangazi'de fener alayı - Son Dakika
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Bozbey'e Orhangazi'de fener alayı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Orhangazi'de meşalelerle karşılandı. Şehirde uzun bir Türk bayrağı ile fener alayı yapılarak halk selamlandı.

30.03.2024 18:53  Güncelleme: 18:59
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Bozbey'e Orhangazi'de fener alayı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Orhangazi'de meşalelerle karşılandı. Şehirde uzun bir Türk bayrağı ile fener alayı yapılarak halk selamlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçime saatler kala Orhangazi'de meşalelerle karşılandı. Çok sayıda vatandaş uzun bir Türk bayrağı etrafında toplanarak fener alayı oluşturdu. Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Orhangazi Belediye Başkanı Adayı Çetin Çoklar alkışlarla kortejinde önünde yer aldı.

Atatürk posterleri eşliğinde sloganlarla yürüyen kalabalığa hitap eden Bozbey, "Bütün hedefimiz çocukların yaşam boyu gülümsemesini sağlamak. Onun için yola çıktık. Onun için aylardır, yıllardır bu mücadeleyi yürütüyoruz. Az bir süremiz kaldı. Bir gün sonra herkes sandığa gidecek. Bir gün daha yine alanlardayız. Gidemediğimiz yer varsa oraya gidip insanları ikna edeceğiz. Aylardır yapacaklarımızı anlattık. Orhangazi'ye geldiğimizde neleri yapacağımızı ve değiştireceğimizi anlattık. Bizim hedefimiz Orhangazi'nin her bir bireyini her bir insanını getireceğimiz ve sunacağımız hizmetler ile gülümsetmek. Gecenin bu saatinde bu muhteşem tabloyu oluşturmak gerçekten muazzam bir şey. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oy kullanın, kullandırın. Kullanmayanları da uyarın. Kullanamayacak olanlara destek olalım. Saat 17.00'de sandıklar açılmaya başlandığında oy kullandığınız sandığın başında olalım. Orhangazililerin vermiş olduğu hiçbir oyu zayi etmeden önce Çetin Çoklar'ı sonra da Mustafa Bozbey'i çıkaralım. Her yerde bir coşku var. İnsanlarımız artık değişime hazırlandı. Birçok ilçede değişimi göreceksiniz. Bursa büyükşehirde de inanılmaz bir farkla değişim olacak" dedi.

Kaynak: İHA

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