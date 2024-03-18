Bozbey: "İhtiyaç sahiplerine destek olan bir anlayış ortaya koyacağız"
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bugün Bursa'da 15 bin üniversite öğrencisi kaydını dondurdu. O çocuklara destek olan, sahip çıkan olmadığı için. Emeklimize destek olacağız. İhtiyaç sahibi tüm insanlarımıza sahip çıkan bir anlayışı ortaya koyacağız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP milletvekilleri Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu, Yıldırım'da Sakarya Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Bozbey, sorunları dinleyerek toplanan kalabalığa hitap etti. 10 yıl önce bir program için seçim yokken bu mahalleye geldiğini belirten Bozbey, "Bu 10 yılda hiçbir şey değişmemiş. Sakarya Mahallesi olduğu gibi duruyor. Okul sorunu var. Çocuklar sokakta araçlar yüzünden oyun oynayamıyor. Nilüfer'de her yerde halı saha var. Ama çocuklarımıza burada bir halı saha yapılmamış. Kadınlar için sosyal alan yapılmamış. Gençler için alanlar oluşturulmamış. İnşallah 31 Martta Sakarya Mahallesi'nin bize çıkacağı destek Bursa'da yeni bir süreç başlayacak. İşte o zaman önce Sakarya Mahallesi'nin çocuklarının, sonra kadınların, gençlerin gülümsemesini sağlayacağız. Bu mahallenin güzel insanlarını da gülümsetmek bizim boynumuzun borcu olacak" dedi.
"Gözlerinin önüne perde inmiş"
"Bizler bu bölgenin bütün sorunlarını bilen vakıf olan insanlarız. Ben inşaat yüksek mühendisiyim gittiğim zaman çevreye baktığımda birçok şeyi görebilirim. Bazılarımızın göremediklerini de görebiliyorum" diyen Bozbey, "Yıllarca Nilüfer'de yapmış olduğumuz hizmetleri sizler takip ediyorsunuz. Bazılarınızın çocukları oraya eğlenmeye gidiyor. Orada çocuklarımız dahil olmak üzere her yaştan insana hizmet eden tesisleri yaptık. Birileri görmek istemiyor, birileri de görmüyor zaten gözlerinin önüne perde inmiş" diye konuştu.
Göreve gelirken suyu yüzde 25 düşüreceklerinin altını çizen Mustafa Bozbey, "Su haktır, kamu hakkıdır, sizlerin hakkıdır. Suyu pahalıya içen bir Bursalıdan bahsediyoruz. Gençlerimize burs vereceğiz. Bugün Bursa'da 15 bin üniversite öğrencisi kaydını dondurdu. O çocuklara destek olan, sahip çıkan olmadığı için. Emeklimize destek olacağız, sahip çıkacağız. İhtiyaç sahibi tüm insanlarımıza sahip çıkan bir anlayışı ortaya koyacağız. Ekonominin bu denli kötü olduğu, insanları ezdiği süreçte bizler o insanlarımızın yarına umutla bakması için bu destekleri yapacağız. Biz önce insan diyoruz. İnsanın mutluluğu, huzuru bizim için son derece önemli. Özellikle kadınların bir yerden bir yere güvenli bir şeklinde ulaşmaları bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın sağlıklı nesiller olarak yetişmesi son derece önemli. Olgun yaş gruplarının bir sosyal tesisinin olması, oradan faydalanması, birbirleriyle sosyal iletişim kurması, çeşitli sanatsal etkinliklere katılması o kadar anlamlı ve önemli. Her şey tıpkı Nilüfer'deki gibi olacak" ifadelerini kullandı.
Sakarya Mahallesi ziyareti ardından Şirinevler Mahallesi'nde de seçim ofisi açılışı gerçekleştirildi.
Son Dakika › Yerel › Bozbey: İhtiyaç sahiplerine destek olan bir anlayış ortaya koyacağız - Son Dakika
31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.
Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?