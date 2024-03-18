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Bozbey: "İhtiyaç sahiplerine destek olan bir anlayış ortaya koyacağız"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bugün Bursa'da 15 bin üniversite öğrencisi kaydını dondurdu. O çocuklara destek olan, sahip çıkan olmadığı için. Emeklimize destek olacağız. İhtiyaç sahibi tüm insanlarımıza sahip çıkan bir anlayışı ortaya koyacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP milletvekilleri Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu, Yıldırım'da Sakarya Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Bozbey, sorunları dinleyerek toplanan kalabalığa hitap etti. 10 yıl önce bir program için seçim yokken bu mahalleye geldiğini belirten Bozbey, "Bu 10 yılda hiçbir şey değişmemiş. Sakarya Mahallesi olduğu gibi duruyor. Okul sorunu var. Çocuklar sokakta araçlar yüzünden oyun oynayamıyor. Nilüfer'de her yerde halı saha var. Ama çocuklarımıza burada bir halı saha yapılmamış. Kadınlar için sosyal alan yapılmamış. Gençler için alanlar oluşturulmamış. İnşallah 31 Martta Sakarya Mahallesi'nin bize çıkacağı destek Bursa'da yeni bir süreç başlayacak. İşte o zaman önce Sakarya Mahallesi'nin çocuklarının, sonra kadınların, gençlerin gülümsemesini sağlayacağız. Bu mahallenin güzel insanlarını da gülümsetmek bizim boynumuzun borcu olacak" dedi.

"Gözlerinin önüne perde inmiş"

"Bizler bu bölgenin bütün sorunlarını bilen vakıf olan insanlarız. Ben inşaat yüksek mühendisiyim gittiğim zaman çevreye baktığımda birçok şeyi görebilirim. Bazılarımızın göremediklerini de görebiliyorum" diyen Bozbey, "Yıllarca Nilüfer'de yapmış olduğumuz hizmetleri sizler takip ediyorsunuz. Bazılarınızın çocukları oraya eğlenmeye gidiyor. Orada çocuklarımız dahil olmak üzere her yaştan insana hizmet eden tesisleri yaptık. Birileri görmek istemiyor, birileri de görmüyor zaten gözlerinin önüne perde inmiş" diye konuştu.

Göreve gelirken suyu yüzde 25 düşüreceklerinin altını çizen Mustafa Bozbey, "Su haktır, kamu hakkıdır, sizlerin hakkıdır. Suyu pahalıya içen bir Bursalıdan bahsediyoruz. Gençlerimize burs vereceğiz. Bugün Bursa'da 15 bin üniversite öğrencisi kaydını dondurdu. O çocuklara destek olan, sahip çıkan olmadığı için. Emeklimize destek olacağız, sahip çıkacağız. İhtiyaç sahibi tüm insanlarımıza sahip çıkan bir anlayışı ortaya koyacağız. Ekonominin bu denli kötü olduğu, insanları ezdiği süreçte bizler o insanlarımızın yarına umutla bakması için bu destekleri yapacağız. Biz önce insan diyoruz. İnsanın mutluluğu, huzuru bizim için son derece önemli. Özellikle kadınların bir yerden bir yere güvenli bir şeklinde ulaşmaları bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın sağlıklı nesiller olarak yetişmesi son derece önemli. Olgun yaş gruplarının bir sosyal tesisinin olması, oradan faydalanması, birbirleriyle sosyal iletişim kurması, çeşitli sanatsal etkinliklere katılması o kadar anlamlı ve önemli. Her şey tıpkı Nilüfer'deki gibi olacak" ifadelerini kullandı.

Sakarya Mahallesi ziyareti ardından Şirinevler Mahallesi'nde de seçim ofisi açılışı gerçekleştirildi.