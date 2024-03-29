Bozbey: Sandıklarda şu an hiçbir sorunumuz yok - Son Dakika
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Bozbey: Sandıklarda şu an hiçbir sorunumuz yok

Bozbey: Sandıklarda şu an hiçbir sorunumuz yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında halka hitap etti. Bozbey, sandıklara sahip çıkacaklarını ve hiçbir sorun olmadığını belirtti.

29.03.2024 17:01  Güncelleme: 17:07
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Bozbey: "Sandıklarda şu an hiçbir sorunumuz yok"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bir oyu bile çaldırmayacağız. O akşam sizin gibi güzel insanlar sandıkların başında toplanacak, destek olacak, bir oyu bile zayi etmeyecek. Bütün sandıklarda şu an hiçbir sorunumuz yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına Kestel'de devam etti. Seçim otobüs üzerinden halka hitap eden Bozbey, projelerini anlattı ve sandıklara sahip çıkılacağını bir kez daha yineledi.

Bozbey sözlerine şöyle devam etti; "Kentimizde her kesime hizmet edecek projelerimiz hazır. Her zaman söylüyorum, önceliğimiz çocuklar. Sonra kadınlar, gençler ve engellilerdir. Nilüfer'de hangi hizmetleri yapmışsak, 31 Mart'tan sonra sizlerin destekleriyle 16 ilçemizde de aynılarını yapacağız. Aklınıza bir şey gelmesin. Biz öndeyiz. Rüzgardı, fırtınaya döndü. Makas her geçen gün açılıyor. Bir oyu bile çaldırmayacağız. O akşam sizin gibi güzel insanlar sandıkların başında toplanacak, destek olacak, bir oyu bile zayi etmeyecek. Bütün sandıklarda şu an hiçbir sorunumuz yok. Sizlerden de sandıklarda müşahit olmanızı istiyorum. 2019 yılında bize oy vermemiş en az bir kişiye ulaşmanızı istiyorum. Hanımlara burada özel bir parantez açacağız. Balkonlarda bizleri izleyenlere de söylüyorum. Bu 2 gün kapıları tıklatın. Bize oy vermemiş komşularınızı bir ziyaret edin. Her bir kişi bir ilave oy getirecek. Spordan kültürel alanlara, otoparktan diğer projelerimize kadar birçok hizmetimizi o insanlara anlatın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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