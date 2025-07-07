Bozdoğan\'a Yeni Hizmet Aracı Teslim Edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozdoğan Belediyesi'ne tahsis edilen hizmet aracı, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle teslim edildi.

Araç dağıtım törenine ilçe belediye başkanlarıyla birlikte katılan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Teslim töreninde konuşan Başkan Özel, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na, her zaman yanımızda olduğu ve desteğini esirgemediği için Bozdoğan halkı adına teşekkür ediyorum. Allah kaza bela vermesin, aracımız ilçemize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN