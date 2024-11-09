Bozdoğan Belediye Başkanı Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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Bozdoğan Belediye Başkanı Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı

Bozdoğan Belediye Başkanı Atatürk\'ü Anma Mesajı Yayınladı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk'ün ilke ve ideallerine bağlılıklarının önemine vurgu yaptı.

09.11.2024 19:11  Güncelleme: 19:13
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Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Özel mesajında, "Bugün, Atatürk'ün düşüncelerini, ülkemize kazandırdığı çağdaş değerleri ve bağımsızlık uğruna verdiği eşsiz mücadeleyi anlamak için çok önemli bir gün. Onun ilke ve idealleri doğrultusunda ilerleme kararlılığımızı tazelerken, bize miras bıraktığı Cumhuriyet'in kazanımlarını koruma sorumluluğumuzu da unutmuyoruz. Atatürk'ün açtığı yolda, özgür, çağdaş ve bağımsız bir gelecek inşa etme azmimizi yeniden pekiştiriyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizin edebi nöbetçisi olacağız. Bu zor süreçlerden ancak Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla çıkabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 86'ıncı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun şahsında Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan Belediye Başkanı Atatürk'ü Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika

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