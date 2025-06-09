Bozdoğan Belediye Başkanı\'ndan Ferdi Zeyrek İçin Taziye Mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı dolayısıyla derin üzüntüsünü dile getiren bir taziye mesajı yayımladı.

Başkan Özel mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Manisa'nın kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli yol arkadaşımız Ferdi Zeyrek'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Umutla güzel haberlerini beklediğimiz Başkanımızdan maalesef acı haber geldi. Yüreğimizi yakan bu kayıp karşısında tarifsiz bir üzüntü içindeyiz. Merhum Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" - AYDIN