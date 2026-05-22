Başkan Özel: "Geri adım atmadan iktidar yürüyüşüne devam edeceğiz"

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Efeler ilçesi Menderes Park'ta düzenlenen bayramlaşma programında partililer ile bir araya geldi.

Bayramlaşma programında konuşan Başkan Mustafa Galip Özel, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. CHP örgütünün tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Başkan Özel, mücadele ve iktidar vurgusu yaptı.

Başkan Mustafa Galip Özel konuşmasında, "İl Başkanım, İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarım ve tüm zorluklara rağmen dik duran Cumhuriyet Halk Partililer. Bugün burada sadece bayramlaşmak için değil, dayanışmamızı büyütmek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için bir aradayız" dedi.

Programdaki birlik görüntüsünün önemli bir mesaj verdiğini belirten Başkan Özel, "Bugün burada gördüğümüz tablo birliğin ve umudun en güçlü göstergesidir. Dün olduğu gibi aynı inançla, geri adım atmadan iktidar yürüyüşüne hep birlikte devam edeceğiz. Bizlere emanet edilen bu hizmet bayrağını hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda partililerin bayramını kutlayan Başkan Özel, "İktidar yolumuz hayırlı olsun. Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Hep birlikte huzur içinde nice bayramlara. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu. - AYDIN