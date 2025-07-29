Bozdoğan Belediyesi\'nden Kırsal Yollara Modern Dokunuş

Bozdoğan Belediyesi, kırsal mahallelerde uzun yıllardır ihmal edilmiş yolları modern ve konforlu bir yapıya kavuşturmak amacıyla başlattığı kilit parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilçam Mahallesi'nde yürütülen yol düzenleme çalışmalarıyla yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda kilit parke taşı döşemesi yapılıyor.

Mahalle sakinlerinin özellikle kış aylarında çamurdan, yaz aylarında ise tozdan büyük ölçüde etkilendiği yollar, Bozdoğan Belediyesi'nin çalışmalarıyla artık modern bir görünüme kavuşuyor. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen bu hizmet, mahallede büyük memnuniyetle karşılandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yeşilçam Mahallesi sakinleri daha güvenli ve konforlu yollara kavuşurken, Mahalle Muhtarı Kamil Kozan yapılan hizmetlerden dolayı Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özele yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ilçenin dört bir yanında çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bozdoğan'ımızın tüm mahallelerinde belirlediğimiz plan ve program çerçevesinde yol ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşilçam Mahallemizde başlattığımız kilitli parke taşı döşeme çalışması da bu kapsamda yürüttüğümüz önemli çalışmalardan biri. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN