Bozdoğan\'da Simit Pazarı Sokağı yenileniyor

Bozdoğan Belediyesi, Simit Pazarı Sokağı'nda yenileme çalışmalarını başlattı. Proje ile pazarcı esnafı olumsuz hava şartlarından korunacak, sokak modern ve canlı bir yaşam alanına dönüşecek.

Bozdoğan Belediyesi, ilçe merkezinin önemli noktalarından biri olan ve "Simit Pazarı Sokağı" olarak bilinen alanda yenileme çalışmalarına start verdi. Vatandaş ve esnaf taleplerini esas alan proje ile özellikle Salı Pazarı günlerinde yaşanan fiziki zorlukların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Bozdoğan Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında sokakta satış yapan pazarcı esnafının; yağmur, rüzgar, soğuk ve yaz aylarının yakıcı sıcaklarından korunacağı modern bir düzenleme hayata geçiriliyor. Yapılacak iyileştirmelerle birlikte hem esnafın çalışma şartları iyileştirilecek hem de vatandaşların daha konforlu bir alışveriş ortamına kavuşması sağlanacak.

Sadece pazar günleri değil, günün her saatinde hareketli ve cazip bir yaşam alanı oluşturulması hedeflenen sokak, tamamlandığında Bozdoğan'ın sosyal ve ticari hayatına yeni bir soluk kazandıracak.

Öte yandan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer ve belediye meclis üyeleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Saha incelemesinde projenin ilerleyişi ve planlanan uygulamalar değerlendirildi.

Çalışmaların tamamının belediyenin kendi imkanları ve personeliyle yürütüldüğüne dikkat çekilirken, tasarruflu ve üretken belediyecilik anlayışının sahaya yansıdığı vurgulandı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yürütülen projeye ilişkin yaptığı açıklamada,

"Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, çözüm üretiyoruz. Simit Pazarı Sokağı'nda başlattığımız bu çalışma ile esnafımızı ve vatandaşlarımızı yağmurda, soğukta ve yazın sıcağında mağdur etmemeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu sokağın gece gündüz yaşayan, güvenli ve canlı bir alan olmasını istiyoruz" dedi.

Özel, belediyecilik anlayışlarının merkezinde halkın bulunduğunu vurgulayarak,

"Bu çalışmayı kendi imkanlarımızla, kendi personelimizle gerçekleştiriyoruz. Kaynağımızı yine halkımız için kullanıyoruz. Bozdoğan'da hayatı kolaylaştıran, esnafı güçlendiren, vatandaşın konforunu artıran hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN