Bozdoğan Belediyesi, bakıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmıyor
Yerel

Bozdoğan Belediyesi, bakıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmıyor

Bozdoğan Belediyesi, bakıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmıyor
28.01.2026 11:47  Güncelleme: 11:49
Bozdoğan Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, hasta yatakları ve kişisel bakım hizmetleriyle günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, sosyal destek biriminin çalışmalarıyla herkesin yanında olduklarını belirtti.

Bozdoğan Belediyesi Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede yaşayan yaş almış, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek yalnız bırakılmıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in talimatıyla hayata geçirilen çalışmalar çerçevesinde sosyal destek birimi ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşları tek tek evlerinde ziyaret ediyor. Yapılan ziyaretlerde vatandaşların talepleri yerinde tespit edilirken; hasta yatağı temini, kişisel bakım hizmetleri ve saç bakımı gibi desteklerle günlük yaşamları kolaylaştırılıyor.

Özellikle yatağa bağımlı ve sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırılan hasta yataklarıyla hem hastaların hem de ailelerinin yükü hafifletiliyor.

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, sosyal belediyeciliğin Bozdoğan'daki temel hizmet anlayışı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bozdoğanlı her bir vatandaşımızın her zaman yanındayız. Yaş almış, sağlık desteğine ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza hasta yataklarını ulaştırdık; teyze ve amcalarımızın kişisel bakım süreçlerine destek olduk. Biz bu şehrin yalnızca yönetimine değil, her bir ferdinin gönlüne talibiz. 'Belediyen Yanında' anlayışıyla, ihtiyaç duyulan her an vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Bozdoğan Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleriyle özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerini artırarak, yerel yönetimde insan odaklı yaklaşımın güçlü bir örneğini sergilemeyi sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mustafa Galip Özel, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdoğan Belediyesi, bakıma muhtaç vatandaşları yalnız bırakmıyor - Son Dakika

