Bozdoğan'da din görevlileri toplantının ardından itfaiyeden yangın eğitimi aldı - Son Dakika
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Bozdoğan'da din görevlileri toplantının ardından itfaiyeden yangın eğitimi aldı

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Bozdoğan\'da din görevlileri toplantının ardından itfaiyeden yangın eğitimi aldı
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Bozdoğan Müftülüğü, din görevlilerinin Eylül ayı mutat personel toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından Nazilli İtfaiye Amiri Akansel Serkan Kuru tarafından verilen seminerde yangınların önlenmesi ve doğru müdahale yöntemleri anlatıldı.

Bozdoğan Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik Eylül ayı mutat personel toplantısı düzenlenirken, toplantının ardından personele yangına karşı eğitim semineri verildi.

Bozdoğan Müftüsü Rıdvan Seletli'nin başkanlığında Babuşçuoğlu Camii'nde gerçekleştirilen toplantıda, din görevlilerinin görev motivasyonunun artırılması, idari, mesleki ve dini konularda bilgi alışverişinde bulunulması ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen güncel yazılar hakkında personele bilgilendirme yapılması konuları ele alındı. Toplantının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amiri Akansel Serkan Kuru tarafından din görevlilerine yönelik yangına karşı eğitim semineri gerçekleştirildi. Seminerde yangınların önlenmesi, yangın sırasında doğru müdahale yöntemleri ve alınması gereken güvenlik tedbirleri hakkında personele bilgi verildi.

Program, din görevlilerinin güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulunmasının ardından yangın ve yangına müdahale konusunda gerçekleştirilen bilgilendirmeyle sona erdi.

Kaynak: İHA
GüvenlikİtfaiyeNazilliEğitimGüncelEylülYerelSon Dakika

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