Bozdoğan'da Kırtasiye ve Oyun Salonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bozdoğan'da Kırtasiye ve Oyun Salonu Açıldı

Bozdoğan\'da Kırtasiye ve Oyun Salonu Açıldı
15.08.2025 16:52  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen açılış töreninde çocuklar için yeni nesil kırtasiye ve oyun salonu hizmete girdi. Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, protokol üyeleri kurdeleyi çocuklar için keserek işletmenin hayırlı olmasını diledi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hizmete giren kırtasiye ve oyun salonu düzenlenen törenle açılırken, kurdeleler bu kez çocuklar için kesildi.

Bozdoğan'da, kitap ve kırtasiye hizmetlerinin yanı sıra minikler için oyun salonu da barındıran "yeni nesil" bir işletme hizmete girdi. Kırtasiye ve Oyun Salonu'nun açılışını Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel yaptı. Törene Kaymakam Polat ve Belediye Başkanı Özel'in yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli'nin okuduğu duanın ardından protokol üyeleri kurdeleyi bu kez çocuklar için keserek işletmenin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Yeni işletmede okul kitaplarının ve kırtasiye ürünlerinin yanı sıra, çocukların güvenle vakit geçirebileceği oyun alanları ve çeşitli yiyecek-içecek seçenekleri de bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdoğan'da Kırtasiye ve Oyun Salonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Berke Özer, Lille’e transfer oldu İşte bonservis bedeli Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Sakarya’da trafikte dehşet anları Çekiç, sopa ne varsa kullandılar Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar

15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
16:03
Alaska’daki görüşme öncesi Trump’tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 16:55:19. #7.13#
SON DAKİKA: Bozdoğan'da Kırtasiye ve Oyun Salonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.