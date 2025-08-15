Bozdoğan\'da Kırtasiye ve Oyun Salonu Açıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hizmete giren kırtasiye ve oyun salonu düzenlenen törenle açılırken, kurdeleler bu kez çocuklar için kesildi.

Bozdoğan'da, kitap ve kırtasiye hizmetlerinin yanı sıra minikler için oyun salonu da barındıran "yeni nesil" bir işletme hizmete girdi. Kırtasiye ve Oyun Salonu'nun açılışını Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel yaptı. Törene Kaymakam Polat ve Belediye Başkanı Özel'in yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Rıdvan Seletli'nin okuduğu duanın ardından protokol üyeleri kurdeleyi bu kez çocuklar için keserek işletmenin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Yeni işletmede okul kitaplarının ve kırtasiye ürünlerinin yanı sıra, çocukların güvenle vakit geçirebileceği oyun alanları ve çeşitli yiyecek-içecek seçenekleri de bulunuyor. - AYDIN