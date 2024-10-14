Bozdoğan'da Mermer Sektörü Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Bozdoğan'da Mermer Sektörü Toplantısı Gerçekleşti

Bozdoğan\'da Mermer Sektörü Toplantısı Gerçekleşti

Bozdoğan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, mermer sektörünün ilçe ekonomisi üzerindeki etkileri ve geleceğe yönelik projeler ele alındı. Başkan Mustafa Galip Özel, sektör temsilcileriyle iş birliği yaparak Bozdoğan'ın ekonomik kakılmasını hedeflediklerini vurguladı.

14.10.2024 19:02  Güncelleme: 19:04
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Bozdoğan Belediyesi'nin öncülüğünde Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in ev sahipliğine ilçenin önemli ekonomik dinamiklerinden biri olan mermer sektörü üzerine gerçekleştirilen toplantı gerçekleştirildi.

Bozdoğan'ın ekonomik kalkınmasında büyük rol oynayan mermer sektörünün durumu ve geleceğe yönelik projelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıda Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, mermer sektörünün Bozdoğan'ın kalkınmasındaki kritik önemine vurgu yaparak sektör temsilcileriyle yapılacak iş birliği sayesinde ilçeyi daha ileriye taşımakta kararlı olduklarını belirtti. Ayrıca Bozdoğan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek amacıyla çeşitli projelerin hayata geçirileceği ifade edildi. Toplantıda özellikle ilçeye sağlayacağı uzun vadeli ekonomik katkılar göz önünde bulundurularak, mermer sektörüne dair yeni iş fırsatlarının oluşturulması ve bölgenin refah seviyesinin artırılması konularında detaylı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Mermer sektörü, ilçemizin en önemli ekonomik gelir kaynaklarından biri ve bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerle iş birliği yaparak, Bozdoğan'ın ekonomik gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz. Hayata geçireceğimiz projeler, ilçemizin hem ekonomik hem de sosyal gelişimine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Toplantı sonunda, Başkan Özel ve mermer sektörü temsilcileri Bozdoğan'ın refahını artırmaya yönelik uzun vadeli projeler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mustafa Galip Özel, Bozdoğan, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdoğan'da Mermer Sektörü Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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