Bozdoğan\'da Mermer Sektörü Toplantısı Gerçekleşti

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Bozdoğan Belediyesi'nin öncülüğünde Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in ev sahipliğine ilçenin önemli ekonomik dinamiklerinden biri olan mermer sektörü üzerine gerçekleştirilen toplantı gerçekleştirildi.

Bozdoğan'ın ekonomik kalkınmasında büyük rol oynayan mermer sektörünün durumu ve geleceğe yönelik projelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıda Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, mermer sektörünün Bozdoğan'ın kalkınmasındaki kritik önemine vurgu yaparak sektör temsilcileriyle yapılacak iş birliği sayesinde ilçeyi daha ileriye taşımakta kararlı olduklarını belirtti. Ayrıca Bozdoğan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek amacıyla çeşitli projelerin hayata geçirileceği ifade edildi. Toplantıda özellikle ilçeye sağlayacağı uzun vadeli ekonomik katkılar göz önünde bulundurularak, mermer sektörüne dair yeni iş fırsatlarının oluşturulması ve bölgenin refah seviyesinin artırılması konularında detaylı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Mermer sektörü, ilçemizin en önemli ekonomik gelir kaynaklarından biri ve bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerle iş birliği yaparak, Bozdoğan'ın ekonomik gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz. Hayata geçireceğimiz projeler, ilçemizin hem ekonomik hem de sosyal gelişimine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Toplantı sonunda, Başkan Özel ve mermer sektörü temsilcileri Bozdoğan'ın refahını artırmaya yönelik uzun vadeli projeler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN