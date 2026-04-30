Bozdoğan'da Simit Pazarı Sokağı düzenleme çalışması tamamlandı

30.04.2026 15:31  Güncelleme: 15:33
Bozdoğan Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yürütülen üstyapı düzenlemeleri kapsamında Simit Pazarı Sokağı'nda başlatılan çatı yapım çalışması tamamlandı. Vatandaşların ve esnafın özellikle yağışlı havalarda alışverişlerini kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla hayata geçirilen proje, sokağı dört mevsim kullanılabilir hale getirdi.

Dört mevsim konforlu kullanım hedefi

Çalışma kapsamında sokağın üzeri çatı sistemiyle kapatılırken, yaya trafiğinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi sağlandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte hem vatandaşların alışveriş deneyimi iyileştirildi hem de esnafın yağmur, güneş ve olumsuz hava şartlarından etkilenmeden hizmet vermesinin önü açıldı. Projenin, özellikle yoğun günlerde yaşanan aksaklıkları azaltması ve ticari akışı düzenlemesi bekleniyor.

Ticari hareketliliğe katkı sağlayacak

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, tamamlanan çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ilçe merkezinde ekonomik canlılığı destekleyen ve günlük yaşamı kolaylaştıran projelere öncelik verdiklerini vurguladı. Başkan Özel, "Vatandaşlarımızın daha konforlu alanlarda vakit geçirmesi, esnafımızın ise daha sağlıklı şartlarda hizmet vermesi bizim temel önceliğimiz. Simit Pazarı Sokağı'nda tamamladığımız çatı çalışmasıyla hem yaşam kalitesini artırıyoruz hem de ilçe merkezindeki ticari hareketliliği güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kent estetiğine de katkı sundu

Yapılan çalışma yalnızca işlevsellik değil, kent estetiği açısından da önemli bir kazanım sağladı. Sokağın bütünlüğünü koruyan mimari yaklaşım ile düzenlenen çatı sistemi, bölgeye daha düzenli ve modern bir görünüm kazandırdı.

Çalışmalar devam edecek

Bozdoğan Belediyesi'nin, ilçe genelinde benzer nitelikteki kamusal alan düzenlemelerini sürdüreceği, vatandaş odaklı projelerle sosyal ve ekonomik yaşamı desteklemeye devam edeceği bildirildi. Simit Pazarı Sokağı'nda tamamlanan bu çalışma, merkezdeki dönüşümün önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Advertisement
